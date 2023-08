【美品◎レトロ•ヴィンテージ◎】マスタードカラー セットアップです。

カラシ色ジャケット、シルエットにこだわりのあるとろみブラウスとスリットスカートがお洒落なセットアップです。

イエロー

透け感なし

伸縮なし

春、夏、秋◎

[状態]

購入時期:30数年前

旅行に1度着用したのみの、綺麗な状態のお洋服です。

タグに当時持ち込みしたクリーニング店による、文字の書き込みがあります。

お気になさらない方、気に入ってくださる方がいらっしゃいましたらお譲りしたいです。

[商品詳細]

●ジャケット●

肩幅:45㎝

着丈:65㎝

身幅:54㎝

袖丈:53㎝

●ブラウス●

着丈:60㎝

ゆき:34㎝

身幅:55㎝

●スカート●

サイズ L

着丈:83㎝

ウエスト:40㎝

スリット:32㎝

●ジャケット●

ポリエステル 100%

●スカート●

表地 ポリエステル 100%

日本製

らくらくメルカリ便で発送を予定しています。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

