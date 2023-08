コンビ

普段車移動が多いため

3年間で週に0-1回程度の利用でした。

あくまで子どもが使用した中古品であることご理解頂ける方でお願い致します。

作りがしっかりしているので新生児〜3歳まで十分使用できました(^^)

クッションの一部に薄いシミがあります(写真7枚目)

その他足元など細かな小傷があります。

星柄がとても可愛いく、人と被りたくない方にオススメです。

まるで傘のような独自の大型幌「アンブレラシェード」で、赤ちゃんを360°しっかり守りきる、最高クラス仕様ベビーカー。さらに360°の守りが充実したプレミアムモデル。

定価:82,500(税込)

コード/カラー:116889 スターリーブラック(BK)

サイズ:

開:W492×D801~913×H920~1105mm

閉:W492×D466×H890~1048mm

重量:本体重量6.8kg(フル装備重量7.4kg)

※本体重量はレッグカバー・ダッコシートαを除く

発売日:2019/4/25

下記場所でのお引き取りが可能な方は、

5,000円お値引きいたします(^^)

・砧公園界隈

・田園都市線 二子玉川駅 界隈

・小田急線 成城学園前駅 界隈

並びに上記近郊(要相談)

#ベビーカー #ベビーカーAB型 #コンビ #combi #アンブレッタ #ホワイトレーベル #ホワイトレーベルアンブレッタ #エッグショック #スターリーブラック #新生児 #乳幼児

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

