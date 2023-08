UNUSEDの2015年秋冬モデルの15aw down jacketになります。 マットな質感のポリエステル生地を使用しています。 フードは取り外し可能になっており、撥水が半永久的に持続する素材を使用していますので機能性にも優れています。

サイズ2

肩幅51.5㎝

身幅60㎝

着丈75.5㎝

袖丈63㎝

素材

表地:ポリエステル 100% 裏地:ポリエステル 100% 中わた:ダウン 90% フェザー 10%

品番US1007

参考定価104,760

美品です。

その他質問等ございましたらよろしくお願いします。

ennoy seesee スタイリスト私物

THE NORTH FACE/VANS

stussy/huf/united arrows/エクストララージ

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

