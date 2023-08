2022人気の ルイヴィトン ⭐️美品⭐️レア 正規品 パンダンティフ　スウィート ネックレス ネックレス

ご覧いただきありがとうございます‪‪✨

BVLGARIブルガリ ビーゼロワンネックレス 750WG K18WG



pt850 0.20ct 造幣局マークあり

⭐️フォローで割引実施中⭐️

K18 パライバトルマリン ペンダントネックレス

コメント欄へのコメントお待ちしております(*^^*)

⭐︎【高級】天然 アクアマリン ネックレス 8.5g



こはく☺︎様専用GUCCI ノベルティ ネックレス ペンダント 南京錠



ティファニーネックレス K18 1837 インターロッキングサークルペンダント



フレッド コードネックレス アクセサリー 小物 コットン 750WG K18



南洋真珠ゴールデン18金ペンダントネックレス

✩アイテム

サマーセール❤️ティファニーネックレスk18クロス

ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム

12月誕生石 4.5ct タンザナイト K18 ハート ネックレス 鑑別

ネックレス パンダンティフ スウィート

JilSanderジルサンダー レザー チョーカー ネックレス

チョーカー ペンダント

天然パライバトルマリン18kネクレッス

LV レディース ユニセックス

売り切り価格‼️三重県伊勢志摩 あこや真珠 マルチカラー ネックレス

*紐社外品

ヒスイ ダイヤ ネックレス ペンダント Pt900



Pt900アレキサンドライトダイヤモンドネックレス 0.23ct 4.29g

✩付属品 なし

B514 ヴィンテージ シャネル CHANEL ネックレス



MIKIMOTO パールネックレス 7〜7.5mm K14 K18



ヴァンドーム青山 ダイヤ テニスブレスレット 1ct

✩サイズ

ヴィンテージ ジャンポールゴルチェ 香水トルソー型セクシーネックレス



GARNI Crockery Pendant

長さ:最大約47cm(調節可能)

ホワイトゴールドチェーンネックレス

モチーフ:約 8cm

samulo semeno 古代水晶 ネックレス



⭐︎【天然】アメジスト ネックレス 4.83g

(実寸ですので多少の誤差はご容赦ください。)

水森亜土 A・D・A コラボ ネックレス TIME 限定 レア 希少 K10



【本真珠】 ネックレス SILVER ホワイト 4.6mm シンプル パール



未使用 ティファニー シルバーネックレス クローバー



is様専用

✩状態

ミュウミュウmiumiu★ロゴ入りパール携帯ストラップネックレス★未使用

多少のスレございますが、全体的に綺麗でまだまだご使用いただけます✨

gstv k 18 WG アイスブルーダイヤ&ダイヤモンド ペンダントトップ

used品となりますので細かい傷等はご了承ください。

CAK41 セイコー アコヤ真珠 K18 ペンダントトップ ダイヤ パール 服部

新品のような完璧を求める方はご遠慮ください。

festaria wish upon a star ダイヤモンドネックレス



美品 K18 ダイヤモンド付 マルチ サファイア ネックレス ソーティングあり



2点セットスワロフスキーSWAROVSKI ネックレス ブレスレット ゴージャス

*照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。

高品質.24K金ウエストの形をしたネックレス女の子のネックレス 22

予めご了承ください。

【高級】タヒチ黒蝶真珠 ネックレスk18



いれいす ネックレス if



インポートのリブレK24と、純プラチの刻印あり。アジャスターなし。



grosse ● ネックレスとイヤリング セット

✩配送

最終値下⭐︎パスクワーレブルーニ⭐︎マッチ棒ダイヤモンドネックレス

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

T1885 超美品 シャネル ココマーク パールラインストーン ロングネックレス

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

18金 レディース ホワイトゴールド ネックレス



最終交渉可JF46★高級 ダイヤモンド0.368ct プラチナ ネックレス 鑑付



Pt850 翡翠 デザインペンダント ネックレス プラチナ Y02631

※尚、こちらの商品はブランドショップ専門店にて購入しております。 今回出品にあたりまして 査定に出して金額が付いておりますのでご安心下さい(*^^*)

◆アーカー ダイヤ ソルティア ラウンド ネックレス



エンジェル カメオ ペンダントトップ



24金チェーンネックレス K24純金ネックレス



Bloodborne × TORCH TORCH 星の瞳の狩人証

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます‪‪✨⭐️フォローで割引実施中⭐️コメント欄へのコメントお待ちしております(*^^*)✩アイテムルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラムネックレス パンダンティフ スウィートチョーカー ペンダントLV レディース ユニセックス *紐社外品✩付属品 なし✩サイズ長さ:最大約47cm(調節可能)モチーフ:約 8cm(実寸ですので多少の誤差はご容赦ください。)✩状態多少のスレございますが、全体的に綺麗でまだまだご使用いただけます✨used品となりますので細かい傷等はご了承ください。新品のような完璧を求める方はご遠慮ください。*照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。✩配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ※尚、こちらの商品はブランドショップ専門店にて購入しております。 今回出品にあたりまして 査定に出して金額が付いておりますのでご安心下さい(*^^*)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GUCCI ミケーレ インターロッキング Gキューブ ネックレスヴィヴィアンウエストウッド トートバッグ サフィアーノレザー 銀オーブアリゾナフリーダム チェーンスタージュエリー ムーンセッティングネックレス