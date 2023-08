PELLE BORSA ペレボルサ / レザー ¥25000

2way ショルダーバッグ ハンドバッグ / 匿名配送

キャメル (ベージュ)◆新品未使用◆

♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔

❤️ 不定期セール中 ❤️

¥25000 からのお値引き

***

❤️ 他フリマでも出品中 ❤️

他で売れた商品はすぐに削除する為、

ご入用の際はお早目に!

***

その他のバッグ類⇒ #Leahバッグ類

*ファッション関連商品 *

#Leah姫 #Leahエレガント #LeahMODE服

#Leah服

¥10000 以上の商品⇒ #Leah10000円以上

♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔

◆旧ロゴならではの、エレガントな質感◆

上品な金具、ペレボルサのロゴタグが美しい

バッグ。金具は丸いフォルムで、如何にも女

性らしい印象です。

ベルトの付け外しが可能で、ショルダーバッ

グとしても、ハンドバッグとしても、2wayで

ご使用頂けます。(ベルト調整可能)

今はもう販売されていないデザインなので、こ

の機会に如何でしょうか。ロゴも、今とは違う

ので、大変、貴重なお品かと思います。

〈サイズ〉

約 高さ 20㎝ 横幅 25㎝ マチ 12㎝

持ち手部分 8㎝

ポケット→ 内側ポケ×2 ファスナーポケ×1

外側ポケットは、マチ付き

色→ キャメル (ベージュ)/ 素材→ レザー

付属品:ショルダー用ストラップ

専用の箱は、ありません。

他サイトでも販売している為、ご購入の際は、

一言、お願い致します。(他が売れ次第、こ

の商品は、予告なく削除いたします。)

※素人長期保管品です。USED にまで完璧を求

める御方、細かい事が気になる神経質な御方、

クレーマー気質の御方は、ご遠慮下さい。

なお、発送は、土日はお休みを頂戴しておりま

す。予め、ご了承下さいませ。

※ ※ ※

ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー

本革 茶色 黄色 キャメル ラクダ色 レア

希少 レトロ リアルレザー エレガント

上品 綺麗 かっちり 新品 未使用 バッグ

黄 イエロー ブラウン ベージュ 茶系 金

ゴールド アンミカ デザイン 旧 肩がけ

ビンテージ 入手困難

商品の情報 ブランド ペレボルサ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ペレボルサ 商品の状態 新品、未使用

