ご覧いただきありがとうございます!

春夏 Babylon セットアップ パンツスーツ

価格のご相談などお気軽にコメント下さい。

▼商品

ビジネス フォーマル 冠婚葬祭 就活 学校行事

ワールド オンワード樫山 23区 自由区 組曲 ICB

横浜の高島屋にて自身が購入、

上下で定価6万円程でした。

仕事用に購入しましたが、制服貸与に

なった為ほぼ着る機会が無く着用回数は

1度だけになります。

高級感漂うINDIVIならではのセットアップです。

ビジネス以外にも冠婚葬祭や学校行事でも使用できる

品と思います。レーヨン素材が入ってますので肌触りも

良くこれからの季節に重宝間違いないです☆

▼サイズ

36( S サイズ相当)

ジャケット

着丈:62cm

肩幅:42cm

胸囲:76cm(38×2)

胴囲:80cm(40×2)

袖丈:50cm

パンツ

ウエスト:68cm(34×2)

股上:20cm

股下:76cm

渡り幅:26cm

裾幅:24cm(フレア)

※平置き実寸

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さいませ。

▼素材

表生地

ポリエステル65%

レーヨン30%

ポリウレタン5%

裏生地

ポリエステル100%

▼カラー

黒 ブラック

▼状態

購入後1度だけ着用しましたが、

以降はクリーニングに出し自宅にて

クローゼット保管しておりました。

試着程度と変わらないので、

状態はかなり良い方かと思われます。

▼発送

簡易包装にて24時間以内に発送致します。

▼確認事項

・あくまで中古品とお考え下さい。

・商品の状態は、写真でよくご確認下さい。

・神経質な方、完品を求める方はご遠慮ください。

・以上をご了承の上ご購入お願い致します。

トラブルを未然に防ぐためにも、ご購入前にプロフィールをご確認下さい。

ご質問や価格交渉などお気軽にコメント下さい☆

カラー···ブラック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド インディヴィ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

