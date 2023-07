【数量は多】 19800円→12900円adidas by Stella McCartney スニーカー

お値下げしました

◆サイズ:US7.5 24.0cm

ネットで購入後、自宅保管していました。

完売人気のスニーカーですが、手持ちの服と雰囲気が合わないので出品いたします。

新品未使用ですが、室内で一度試着しております。ご理解いただける方のみご購入ください。

◆定価

約26000円

※付属品の箱の角に大きい破れがございます。気になる方のご購入はご遠慮ください。

※個人自宅保管である事をご理解いただける方のみご購入ください。

※お値下げ交渉と専用、また返品には対応しておりません。

お値下げしましたadidas by Stella McCartney アディダス バイ ステラ マッカートニーUltraboost 20 S. Sneakersウルトラブースト 20 S. スニーカー ◆サイズ:US7.5 24.0cmネットで購入後、自宅保管していました。完売人気のスニーカーですが、手持ちの服と雰囲気が合わないので出品いたします。新品未使用ですが、室内で一度試着しております。ご理解いただける方のみご購入ください。◆定価 約26000円※付属品の箱の角に大きい破れがございます。気になる方のご購入はご遠慮ください。※個人自宅保管である事をご理解いただける方のみご購入ください。※お値下げ交渉と専用、また返品には対応しておりません。ユナイテッドアローズトゥデイフルアングリッドフレームワークビームスカオンA.P.Cアナザーエディションナノユニバースジャーナルスタンダードトゥモローランドアーバンリサーチアメリカーナアダム エ ロペフリークスストアSHIPS for women、アッパーハイツケープハイツイエナイエナスローブユナイテッドアローズドレステリアアパルトモンエンフォルドハイクビューティフルピープルナノユニバースドゥーズイエムクラス ザラスピックアンドスパンノースフェイスナイキプーマ長谷川京子、富岡佳子、滝沢眞規子

