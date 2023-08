完売商品です⭐︎

サイズFree

カラーゴールドメタリック

シャンパンゴールド

定番のプリーツスカートは、シャイニーな艶めきにランダムなMIXプリーツで、エッジーなスタイルに格上げ。

ヌメ感のある重厚な印象に反して、軽くて動きの出る素材で、ボリュームのある秋冬のトップスに合わせても軽快なスタイルに。

シワにならない素材とウエストも総ゴム仕様で、ストレスフリーな扱いのしやすさと履き心地も魅力。

【素材】

表地/ポリエステル100%,

裏地/ポリエステル100%

【仕様】

・ウエストゴム

・裏地有り

洗濯:洗濯機使用可

タグは外しました。

新品未使用品です。

自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

見落としがあるかもしれません。

カラー···ゴールド

シルエット···プリーツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド オズモーシス 商品の状態 未使用に近い

