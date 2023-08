最安値挑戦！ JACKROSE 武装戦線 河内鉄生モデルレザージャケット レザージャケット

JACKROSE COLLARS

◆Mサイズ(平置き寸法)cm

着丈:約 64cm

裄丈:約 83cm

肩幅:約 40cm

身幅:約 46cm

袖丈:約 63cm

※多少の誤差はご了承ください

◆素材:山羊革 コットン ポリエステル

◆カラー:ブラック 黒

買ったきり一度も着てません。

#JACKROSE

#COLLARS

#CROWS

#WORST

#クローズ

#武装戦線

#TFOA

#河内鉄生

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャックローズ 商品の状態 未使用に近い

