【国産】 ✨箱付き極美品✨グッチ GG ゴーストリング シルバー Ag925 指輪 10号 リング

☆★即購入オッケーです★☆

ダイヤモンド×ウォーターオパール リング K18YG 0.38ct 3.8g



★☆プロフにお得情報アリ☆★

✅アイテム

ヴィンテージ レディース メンズ ユニセックス

✅サイズ

サイズ 10号

内径:約16.5mm

※平置き実寸

※着画はお断りいたします

✅状態ランクと詳細

《S-A》

傷汚れ少なく

まだまだ末長くお使いいただけます✨

---

《SS》…新品、未使用品

《S》…使用感ほぼ見当たらない超美品

《A》…使用感は否めないが、品物の風格は全く損なわれていない美品

《B》…傷、汚れなどがある一般的な中古品レベルの良品

《C》…パッと見てダメージのわかる中古品

✅カラー

シルバー

SV925

✅配送

二重包装(透明ビニール+宅配用ビニール)にて

ご購入いただいた当日〜翌日中に発送いたします。

土日・祝日は翌平日の発送となる場合がございます。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

ihs-121385

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

