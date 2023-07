正規通販 小沢流武術整体 その他

小沢流武術整体の

理学操体セミナーⅢ〜皮膚の操体〜、理学・作業療法士のための起業・開業DVD

『ゴットハンド1万人育成プロジェクト』

アトピー克服リンパ整体 6つのアプローチ 星野トチロー★治療院マーケティング研究

の時に販売されたDVDです。

【販売時価格】32,890円(税込)

【DVD内容】

本編DVD4枚&特典12点付き(特典DVD1枚)

【本編DVD5枚】

《DVD Disc1:理論編》

《DVD Disc2:実技編①》

《DVD Disc3:実技編②》

《DVD Disc4:難病・難治症のアプローチ法》

《特典DVD:小沢流武術整体 セルフケア》

【Web特典1〜12】IDとPWの用紙を同封します

※一度試聴しておりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

