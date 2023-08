非常に高い品質 【非売品】セガトイズ　グランドピアニスト専用SDカード クリスマスソング PC周辺機器

非売品

【とも様専用】Magic Keyboard Folio

X'mas Songsカートリッジ

「クリスマス ソング」

【収録曲】

1.ジングル・ベル

2.あかはなのトナカイ

3.ひいらぎ飾ろう:ウェールズ民謡のキャロル

4.サンタがまちにやってくる

5.きよしこの夜:賛美歌109番

6.ホワイトクリスマス:Irving Berlin

7.もろびとこぞりて:賛美歌112番

8.クリスマス・ソング:Mel Torme

9.クリスマス・イブ:山下達郎

10.ラストクリスマス:wham

11.Happy Christmas(War is over):John Lennon

12.We Wish You & Merry Christmas

【動作】

未開封です。

パッケージは汚れあります。

グランドピアニスト 専用 SDカード

#クリスマス

#グランドピアノ

#マジカルクリスマスピアノ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

