安価 ワタナベ 【新品未開封】★Panasonicワイヤレスモニター子機 VL-WD618 その他

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新品未開封品です！

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◎パナソニック VL-WD618 ワイヤレスモニター子機

【新品未開封】★Panasonicワイヤレスモニター子機 VL-WD618



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●テレビドアホン「外でもドアホン」VL-SWD505シリーズ用ワイヤレスモニター子機です。

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【仕様】

【吉田美和様専用】新品未開封！RinnaiRBF-BSBN-FX-L-T13A

対応機種：VL-SWD505KS、VL-SWD505KF

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付属品：電池パック（KX-FAN55）、 充電台

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【子機】

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電源：専用ニッケル水素蓄電池 （専用ニッケル水素電池） （品番：KX-FAN55） （DC 2.4V） （650mAh）

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外形寸法：高さ173×幅52×奥行30mm（突起部除く）

④5台限定 パナソニックCH941SPF

質量：約165g（電池パック含む）

BALMUDA The GreenFan バルミューダ ザ・グリーンファン

使用環境条件：周囲温度：0℃〜＋40℃、 湿度：90％以下 ※ただし結露しないこと

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画面表示：約2.4型カラー 液晶ディスプレイ

QX41-S1

無線通信方式：1.9GHz TDMA-WB

【新品】餅つき機「かがみもち」 RM-101SN

使用時間（連続使用時間）：ドアホン通話：約2時間、 外線通話：約5時間、待ち受け時間：約80時間

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充電時間：約10時間

ドアホン

使用可能距離：約100m/見通し距離

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【充電台】

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電源：AC100V(50Hz/60Hz)

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消費電力：待ち受け時:約0.25W、 充電時:約0.65W

ジャガー コンピュータミシン JI-5108

外形寸法：高さ43×幅81×奥行き76mm(突起部除く)

パナソニック おたっくす KX-PD915DL

質量：約166g

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使用環境条件：周囲温度：0℃〜+40℃、 湿度：90％以下

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◎メーカー希望小売価格：¥31,900(税込)

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商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます♪新品未開封品です！◎パナソニック VL-WD618 ワイヤレスモニター子機●テレビドアホン「外でもドアホン」VL-SWD505シリーズ用ワイヤレスモニター子機です。【仕様】対応機種：VL-SWD505KS、VL-SWD505KF付属品：電池パック（KX-FAN55）、 充電台【子機】電源：専用ニッケル水素蓄電池 （専用ニッケル水素電池） （品番：KX-FAN55） （DC 2.4V） （650mAh）外形寸法：高さ173×幅52×奥行30mm（突起部除く）質量：約165g（電池パック含む）使用環境条件：周囲温度：0℃〜＋40℃、 湿度：90％以下 ※ただし結露しないこと画面表示：約2.4型カラー 液晶ディスプレイ無線通信方式：1.9GHz TDMA-WB使用時間（連続使用時間）：ドアホン通話：約2時間、 外線通話：約5時間、待ち受け時間：約80時間充電時間：約10時間使用可能距離：約100m/見通し距離【充電台】電源：AC100V(50Hz/60Hz)消費電力：待ち受け時:約0.25W、 充電時:約0.65W外形寸法：高さ43×幅81×奥行き76mm(突起部除く)質量：約166g使用環境条件：周囲温度：0℃〜+40℃、 湿度：90％以下◎メーカー希望小売価格：¥31,900(税込)#Panasonic#パナソニック

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

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