お値下げしました!

¥29999→¥25999→¥19499

プロフィールご一読くださいませ。

東京ディズニーリゾート、アウラニ、DISNEY on CLASSIC、D23、ディズニーストアやディズニーのイベントで購入しました。非売品もあります。

新品未使用

・DISNEY on CLASSIC

2006年 4枚セット

2007年 4枚セット

2009年 4枚セット、ミニ2枚セット

2010年 4枚セット

2011年 4枚セット、ミニ

2012年 3枚セット A×2・B、ミニ

2013年 3枚セット A・B

2014年 4枚セット×2

・D23 2015

クリアファイル 3枚セット×2

クリアファイル

・POWER OF PRINCESS

クリアファイル

レース型コンパクトファイル

チケットダブルホルダー

・PIXER 30 YEARS OF ANIMATION

クリアファイル

・Disney Drawing Class

クリアファイル 3種類

・Imagining the Magic

クリアファイル 3種類

キャラクター集合のみ×2

・Panasonic

非売品 クリアファイル

・AULANI

2015年 クリアファイル 3枚セット

・ディズニーストア

10周年 ×2

トイストーリー3

リロ&スティッチ10周年

ユニベア 2種類

・ウォルト・ディズニー110周年

10種類

・劇団四季 リトルマーメイド ×2

・KIRIN 非売品 3種類

・アリエル 5種類、チケットケース

・白雪姫

・ピーターパン

・ディズニーリゾート 2枚セット

・オズワルド

・アリス 6枚セット ×2、3枚セット

・フローズンシーズンズ ×3

・モンスターズインク

70点セットです。

現在では手に入らない、貴重なグッズです。

バラ売り不可。

ディズニーコレクション整理のため、出品いたします。

購入後そのまま自宅保管していました。

外袋には、一部経年による折れ等が見られます。写真参照。

個人保管品であること、もともとの色むら、細かい傷など見落としている場合があるため、神経質の方、完璧を求めている方はご遠慮下さい。

長期自宅保管品にご理解のある方のみご購入下さい。

キャラクター···ディズニー

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

