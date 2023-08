即購入OKです。

サルート 23グループ 源氏物語 ブラ D70 & ソング M RP

お値下げは不可です。

ハンロ コットンシームレスインナー長袖(alexandrite)

お値引き交渉のコメントは削除させて頂きますので、ご了承下さい。

ワコールsaluteサルート店舗限定58GノーマルショーツM♥BL♥PTJ758

購入時のコメントは不要です。

サルート G75 ブラ 72G ペルー BE 定価18260円 プレステージ



サルート♥29G 店舗限定 ラマン 愛人 E65 ノーマルM IV

ブラジャーのみの購入もOKです。

スリップ トレフル Trefle ワコール Wacoal 豪華レース

ブラジャーのみの場合は8800円になります。

リリーブケレディロングガードル

コメント頂ければ変更します。

4点まとめ売り! ブラショーツセット 色違い 永尾まりあ ブルー ホワイト

ソングのみの販売は出来ませんのでご了承下さい。

春色 シャルレ ボディースーツ FC081 ティーボディーC75



サルート59G ソングM

おまとめ購入の場合は同梱での発送でよろしければ、追加1セットごとに、送料分(500円)のお値引きをさせて頂きます。

新品 サルート 61g ブラD70 ショーツM

購入前にコメント頂ければ、おまとめで専用を作成のうえ、お値段の変更をさせて頂きます。

ワコール サルート B70 ショーツM

おまとめ購入の場合は間違い防止の為、ご購入のすべての商品へコメントお願いします。

【SALE】サルート☆レトロモダン☆53G☆ブラE65☆ボーイレングス☆ソングM



【おまけ付き】MARUKO☆補正下着 Lサイズ ロングガードル サクラ ブラック

新品

スタディオファイブ ブラックレーベル コラム テディ80 アイスブルー 即完売

ワコール サルート

サルート♥店舗限定♥08G牡丹F70ソングノーマルローライズキャミソールスリップ

ブラジャー、ソングセット

ロマンスシェレーヌ ドゥコレクト ガードル

ブラジャー D75

YVESJU イヴジュ FINAL FORMブラ

ソング Mサイズ

Wacoal サルート 51 南アフリカ D70 リボンブラ ショーツ上下セット



サルート43グループ 源氏物語【ブラD85&ノーマルショーツL】

淡いオレンジもしくは明るいベージュの生地に豪華な花の刺繍とレースが施された、上品で可愛いブラとソングです。

新品★Wacoal Salute【E75/L】 ブラ&ショーツ セット ピンク系

ソングのバックにも刺繍があるので、後ろ姿も可愛いです。

サルート88 ランジェリードレス【新品タグ】サルート ブリジッド■サルート 88



グラマーシェイプアップエアーフィット S

バストを左右から寄せて、美しい谷間をキープするリボンブラです。

マルコ カーヴィシャス フルカップボディースーツ



マルコ フルカップボディースーツ

お色や商品の説明は私の主観によるものですので、ご参考までに。

ラブレッド 64



マルコ アヴァンセサクラ ウエストシェイパーL クラウニングレッド

なるべく型くずれしないよう、宅急便コンパクト(暑さ約5センチの箱)にて発送致します。

(๑•ᴗ•๑)♡様専用★

ブラジャーの形状により多少押さえつけられる場合もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

ワコール サルート76グループPアップグレー、サルート84グループビバライン



HIMICO ブラ Tバック ガーター 3点セット ✖️3種

気をつけて検品をしていますが、極小さな傷などは見落としているかもしれません。

マルコ美品⭐︎補正下着⭐︎カーヴィシャス ショートガードルQ82

保管時のシワ等はご容赦ください。

新作 サルート 83 TU ターコイズ P-upブラ&ソング

商品タグに傷みがある場合もあります。

サルート サルート66 GroupF75、Lサイズ 即決大歓迎!

あくまでも、個人保管での出品ですので、完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。

シャンデール ボディースーツ 2枚



トレフル trefle 58G ソング M BU

商品の色は環境により多少違って見える場合もありますので、お気をつけ下さい。

タグ付 ワコール スタジオファイブ キャミソール 黒系 36G ☆



新品・タグ付き☆ワコール☆サルート☆53G・レトロモダン☆ME☆E70&ソングM

発送は商品代金のお支払確認後、土日、祝日を除く、2、3日以内の発送となります。

サルート04 夜会のドレス E70 ガーター ソング 3点セット タグ付き

土日、祝日をはさむ場合は発送までにお時間を頂きますので、ご了承下さい。

ROSIER ロジア her lip to ブラセット E65&S

即日発送は対応出来ませんのでご了承ください。

シャンデール 補正下着 スリーインワン

お急ぎでの発送をご希望の場合は購入前にコメントよりお問い合わせ下さい。

ちょこ様専用★

都合がつけば、ご希望にお応え出来る場合もございます。

XL20枚



Viage❀新品❀快適ブラジャー4枚

BTJ707D75CR

マルコ レッグメイキング ストッキング シンメトリー

PTJ407MCR

商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

