PUMA CLYDE COURT X-RAY HALLOWEEN

/プーマ クライドコートX-RAYハロウィン

1973年に発売されたPUMA初の

シグニチャーモデルCLYDE。

NBAのスーパースター、

ウォルト・フレイジャーの

愛称クライドから名付けられた名作を

現代のテクノロジーを融合させ蘇らせた

CLYDE COURT。

こちらのハロウィン仕様は

ニット素材のアッパーに

骨格プリントが施された

インパクトのあるデザイン。

アッパーヒール周り、トゥーに

多少の擦れが見受けられますが

使用感も少なく、used品としては

比較的綺麗なお品です。

ヒールソールの減りは

ほとんど感じられません。

サイズ

表記 UK 7.5 / EUR 41 / US 8.5 / 26.5cm

#puma

#clyde

#clydecourt

#ハロウィン

#ボーン

#レントゲン

#スケルトン

#骸骨

#髑髏

#supreme

#nike

#FCRB

#adidas

#kapital

#misfits

#airforce

#airmax

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド プーマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

