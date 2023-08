≪超目玉★12月≫ オイルスリック・Foil　偉大なる統一者、アトラクサ　Atraxa マジック：ザ・ギャザリング

ご覧いただきありがとうございます。

MTG 魔力の墓所 Mana Crypt 英語

ご質問・ご要望はお気軽にコメント欄にご記入ください。

他の商品はこちらからご覧いただけます。

#kayusokoのMTGページ

●状態

・開封後すぐにスリーブに入れてますが、トラブル防止のため、一律プレイドとさせて頂きます。

・状態は写真にてご確認ください。

●発送

・らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送します。

・スリーブ、段ボール等で折れ・水濡れ対策をいたします。

●その他

・交換・返品等は対応致しかねますのでご容赦ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

