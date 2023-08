✅はじめに

✅商品情報

・ブランド: ケボズ / keboz

・色柄: 紺 / ネイビー

・サイズ表記: L

・素材: コットン

・状態: 目立った傷汚れなし

・購入先:ブランドリユース店

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:78

身幅:62

肩幅:63

袖丈:27.5

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅ ショップ紹介

90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

Small Box Tee

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

管理番号

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

