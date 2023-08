【１着でも送料無料】 MAYER ROGER ( ） Octavia ロジャーメイヤー エフェクター

名機ROGER MAYER Octaviaです。

gt-1000core 訳あり



初期型 Roger Mayer VooDoo-Bass エフェクター

ジミ・ヘンドリックスが、「Purple Haze」と 「Fire」で使ったモデルと同じ回路です。その他、「One Rainy Wish」、「Little Miss Lover」、「Little Wing」、「Machine Gun」でも使用した金切り声のような、キーンとしたサウンドを作り出すために、ファズの上にオクターブ上のハーモニック・ユニゾンの音が混入します。特に12フレット以上を弾いた場合、効果的です。ファズ、ウウ共に用いることで独特な素晴らしいサウンドになります。

【中古】DIAMOND Pedal BLAZE GERMNIUM FUZZ



Xotic EP Booster

ジミ・ヘンドリックスはファズとワウの後ろにこのOctaviaを繋いでいました

BOSS NS-2 ノイズサプレッサー



DigiTech 《BAD MONKEY》美品

ファズマニアの方もエフェクターマニアの方も

新品 未使用 Fairfield Circuitry Long Life

伝説的名機のFuzzサウンドをこの機会に是非!

one control silver bee od

即購入OKです♪

中古 BamBasic Effectribe Wedge Drive



JHS Morning glory

参考価格¥66000+税

TECH21 LIVERPOOL Sans amp



Free The Tone ARC-53M ブラック フリーザトーンスイッチャー



ボス ディメンション C DCー2

種類...エレキギター用

CARL MARTIN PlexiTone

エフェクトタイプ...ファズ

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 やや傷や汚れあり

名機ROGER MAYER Octaviaです。ジミ・ヘンドリックスが、「Purple Haze」と 「Fire」で使ったモデルと同じ回路です。その他、「One Rainy Wish」、「Little Miss Lover」、「Little Wing」、「Machine Gun」でも使用した金切り声のような、キーンとしたサウンドを作り出すために、ファズの上にオクターブ上のハーモニック・ユニゾンの音が混入します。特に12フレット以上を弾いた場合、効果的です。ファズ、ウウ共に用いることで独特な素晴らしいサウンドになります。ジミ・ヘンドリックスはファズとワウの後ろにこのOctaviaを繋いでいましたファズマニアの方もエフェクターマニアの方も伝説的名機のFuzzサウンドをこの機会に是非!即購入OKです♪参考価格¥66000+税種類...エレキギター用エフェクトタイプ...ファズ

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 やや傷や汚れあり

【最終価格】WAY HUGE Saucy BoxBOSS ( ボス ) GX-100 ギターマルチエフェクターorange bass butlerstrymon riverside