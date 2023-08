即購入OK◎

AgustD SUGA USツアーマーチ アメリカ限定 Tシャツ

即日発送にも対応できますので、お急ぎの方はお申し付けください。

2023年5月にZOZOTOWNにて購入したお品物でございます。

現在公式でもZOZOTOWNでも完売し、入荷しても即完売しているため、確実な正規品をお探しの方にお譲りいたします。(お安く流通しているような並行輸入品ではございません。)

color:white

size:S(詳しくは画像3枚目にてご確認ください)

定価:18,700円

1度着用しました。

特筆するような難はないかと思いますが、素人検品のためご容赦ください。

コットン素材、半袖、クルーネック、ストレートライン。

男女問わず着用いただけるユニセックスデザイン。

定番モデルの中で、最も人気の高い「Double Fox Head」パッチが付いています。

様々なコーディネートに馴染むベーシックカラーは季節を問わず、1枚着としてもインナーとしても応用でき、幅広くお使いいただけます。

美品ですが、あくまでも中古品であることをご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

神経質な方は購入をご遠慮ください。

他サイトにも出品しているため、そちらで売れてしまった場合キャンセルする可能性があります。

メゾンキツネ

UNITED TOKYO

URBAN RESEARCH

STUDIOUS

MiraOwen

LilyBrown

Rirandture

nanouniverse

URBAN RESEARCH

IENA

MISCH MASCH

ZARA

archives

ROSE BUD

UNIQLO

SHIPS

MOUSSY

FREE’S MART

DHOLIC

グローバルワーク

MAJESTIC LEGON

ViS

Heather

Mercuryduo

Ungrid

EVRIS

lagunamoon

teshioni foufou

EMODA

COCODEAL

grove

lowrys

JEANASIS

グリーンレーベルリラクシング

MIIA

willselection

JILLSTUART

Natural Beauty Basic

KBF

Ray Cassin

gelato pique

BE RADIANCE

BEAMS

UNITED ARROWS

a.v.v

ROPE

emmi

オペークドットクリップ

SLY

coen

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メゾンキツネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入OK◎即日発送にも対応できますので、お急ぎの方はお申し付けください。2023年5月にZOZOTOWNにて購入したお品物でございます。現在公式でもZOZOTOWNでも完売し、入荷しても即完売しているため、確実な正規品をお探しの方にお譲りいたします。(お安く流通しているような並行輸入品ではございません。)color:whitesize:S(詳しくは画像3枚目にてご確認ください)定価:18,700円1度着用しました。特筆するような難はないかと思いますが、素人検品のためご容赦ください。コットン素材、半袖、クルーネック、ストレートライン。男女問わず着用いただけるユニセックスデザイン。定番モデルの中で、最も人気の高い「Double Fox Head」パッチが付いています。様々なコーディネートに馴染むベーシックカラーは季節を問わず、1枚着としてもインナーとしても応用でき、幅広くお使いいただけます。美品ですが、あくまでも中古品であることをご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。神経質な方は購入をご遠慮ください。他サイトにも出品しているため、そちらで売れてしまった場合キャンセルする可能性があります。

