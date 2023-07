【楽ギフ_のし宛書】 【SNIDEL/FILA】ORGANICSショートパーカー　ピンク パーカー

購入して満足して着る機会がないため、出品いたします。

届いたままの状態で、新品・未着用、タグ付きです。

【「FILA」別注のスペシャルなパーカーが登場】

BIG Hoodie & Mini Skirt

【Design/Styling】

イタリア発祥のスポーツライフスタイルブランド「FILA」とのコラボレーションアイテムが登場。トレンドのクロップド丈を採用した「FILA」でも珍しいデザインのフーディーが届きました。ボトムスとのバランスが取りやすい所がポイントです。胸元の刺繍ロゴの配色にもこだわりました。アイボリーは胸元のロゴをスニーカーのFILAロゴカラーに合わせており、お揃いで着用するのも◎

【Fabric】

肉感のあるカット素材でストレスフリーに着用頂けます。着まわしやすいアイボリー、フェミニンな印象を与えるピンク、配色デザインを取り入れたネイビーの3色をご用意しました。

【ORGANICSSNIDEL】

上質なオーガニック素材を使用し、女性の素肌を大切にしたサステナブルなインラインブランド。オーガニクススナイデル「ORGANICSSNIDEL」では、オーガニックの綿花やウール用いた高品質なファブリックを使用。SNIDELらしい、きめ細やかなクリエイティブと女性らしいデザインは活かしつつ、オーガニックやサステナブルへの感度の高い方に向けて、本コレクションにはないシンプルなデザインやリュクスな着心地をお楽しみいただける上質なオーガニッククローズを提案します。

ー素材についてー

ORGANICSSNIDELでは、肌にも環境にも優しいサステナブルな素材を追求し、化学薬品の使用および環境への負荷を最小限に抑えた、オーガニック素材(オーガニックコットン、オーガニックウール、オーガニックリネン等)を使用しています。

透け感;なし

裏地;なし

伸縮性;ややあり

光沢感;なし

生地の厚さ;やや厚手

カラー···ピンク

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

