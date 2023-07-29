古典 HITACHI BW-DV120C(N) 洗濯機

2019製日立製の洗濯機です。

【NITORI】2020年製美品！全自動洗濯機6kg

海外に行くため、手放したいです。結構綺麗な状態であり、週に一回使っており、一人暮らし用でした。ぜひ購入のご検討をお願いします。

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インバータ有

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ガラストップ対応有

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ステンレス槽対応: ステンレス槽

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乾燥容量・クラス別: 4.5kg以上

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乾燥機能タイプ(新): 全乾燥タイプ

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全乾燥方式: 除湿/ヒーター

東芝電気洗濯機 AW-42ML 2012年製 OS1858

洗濯容量・クラス別2: 8.0kg以上

東芝 5kg 洗濯機 浸透パワフル洗浄 部屋干しモード 風乾燥機能次

洗濯容量・クラス別3: 9.0kg以上

国内ブランド美品中古2019年製Panasonic/AQUA冷蔵庫洗濯機set

洗濯容量・クラス別4: 10.0kg以上

日立 BD-S8800L洗濯機 中古完動品 風アイロン ビッグドラム スリム

洗濯方式: 水流式

AQUA 洗濯機 AQW-GS70JBK 2021年 保証付き M0112

洗濯槽位置: 縦型タイプ

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洗濯機ドア位置: 上

TOSHIBA AW-5G8(W)

給水ポンプ有

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商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2019製日立製の洗濯機です。海外に行くため、手放したいです。結構綺麗な状態であり、週に一回使っており、一人暮らし用でした。ぜひ購入のご検討をお願いします。HITACHI BW-DV120C(N)color: GOLDインバータ有ガラストップ対応有ステンレス槽対応: ステンレス槽乾燥容量・クラス別: 4.5kg以上乾燥機能タイプ(新): 全乾燥タイプ全乾燥方式: 除湿/ヒーター洗濯容量・クラス別2: 8.0kg以上洗濯容量・クラス別3: 9.0kg以上洗濯容量・クラス別4: 10.0kg以上洗濯方式: 水流式洗濯槽位置: 縦型タイプ洗濯機ドア位置: 上給水ポンプ有#日立#HITACHI

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【2021年製】アイリスオーヤマ 洗濯機 6kg 全自動 IAW-T602E自社便のみ SHARP ドラム式洗濯乾燥機 ES-W112-SL 2020年度製