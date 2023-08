ふるさと納税 AIR NIKE MAX 26cm 200 スニーカー

ナイキ エアマックス 200 26cm 正規品になります。

【商品説明】

軽量で通気性のあるメッシュアッパー、クッションフォームが注入されたソール、200% 多くの Air を足元に提供する革新的な Air ユニットのピンクと Volt グリーンの鮮やかなポップと組み合わされています。

【状態】

目立つ傷や汚れはございません。

加水分解、エア漏れはございません。

【付属品】

箱無しになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN26

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。AQ2568-002

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!

off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!

定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。

ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。

各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!

管理番号#U07599 1104

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

