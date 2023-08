日本最級 ITZY ユナ　トレカ　まとめ売り　バラ売り K-POP/アジア

ITZY ユナ 過去トレカのまとめ売りです。

即購入❌

バラ売り⭕️

何枚か組み合わせてのご購入も⭕️

↓お値段

1 400

2 400

4 400

5 700

6 700

7 600

8 350

9 350

10 450

11 450

12 700

13 700

14 700

15 350(一枚)

16 売り切れ

17 350

18 350

19 500

20 売り切れ

21 売り切れ

22 売り切れ

23 売り切れ

24 900

購入の際は、コメントでご希望の番号をお伝えください。

ゆうゆうメルカリ便での匿名配送も可能ですが、+200円頂きます。ご了承ください。

ITZY トレカ ユナ YUNA イルコン 公式グッズ まとめ売り バラ売り

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

