初めまして!

☆週末最終価格☆NEW BALANCE ML2002RO size 27.5cm



KING様専用エアジョーダン1 ハイ OG セルティックス/ラッキーグリーン

スニーカーズにて購入致しました。

★新品未使用★Supreme シュプリーム エアフォース1 ナイキ 27.5cm



Slam Jam × Nike Air Force 1 Low SP

一度短時間履いた程度です。

【完備品】TravisScott AirJordan6 Retro GS

かなりキレイだと思います!

新品 Nike air jordan 5 low CLOT 26cm



28 ADIDAS SAMBA OG サンバ ブラック ホワイト ガム

ソールはキレイに拭いてから発送致します!

新品 US10 MT580HM1 COMME des GARÇONS HOMME



JORDAN AIR JORDAN 1 ナイキジョーダン27cm 数量 :1

付属品完備です!

AIR JORDAN 8 RETRO C&C Confetti

黒タグ付きです。

新品未使用☆モンクレール Trailgrip Liteスニーカー 41



Dunk Low パンダ "White/Black"ナイキ ダンク 27.5

興味のある方はぜひどうぞ!

新品 海外限定 VANS VAULT Og Half Cab Lux Khaki



UNION × Nike Air Jordan2 ラタン 29cm

値下げ致しました!!

ラスト一点 希少 英国製 new balance 美品 匿名配送 LM576UK



アトランティックスターズ、Atlantic STARS



Lucyさん専用 Sacai × Nike Blazer Low White



エアフォース1 ウィンター ゴアテックス セコイア



サカイ×ナイキ LDV ワッフル "トリプルホワイト" 26.5

メインカラー···ブラック、イエロー

LOEWE ロエベ スニーカー シューズ フローランナー 41 26〜27cm



WMNS AIR JORDAN 1 HIGH OG SILVER TOE

AIR JORDAN 1

中古 DJ キャレド × エアジョーダン5 レトロ "クリムゾン ブリス"

taxi

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初めまして!スニーカーズにて購入致しました。一度短時間履いた程度です。かなりキレイだと思います!ソールはキレイに拭いてから発送致します!付属品完備です!黒タグ付きです。興味のある方はぜひどうぞ!値下げ致しました!!メインカラー···ブラック、イエローAIR JORDAN 1taxi

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE エアズーム テンポ NEXT% FK 26.5cmNIKE AIR MAX 95 "JAPAN" 梅 レッド グラデ 最終値下げlv_vl 様専用【新品】SUPREME NIKE AIR MAX PLUS WHITE 27cmty24様 new balance M991NV ニューバランス スニーカーナイキ エア ジョーダン 11 レトロ レジェンドブルー 2014