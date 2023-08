✅はじめに

✅商品情報

・ブランド: supreme シュプリーム

・色柄: 黒 ブラック

・サイズ表記: M

・素材: 綿100%

・状態: USED

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:73

身幅:52

肩幅:45

袖丈:24

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

・ご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

他にも トレンド や、大学 や 高校 中学 モデル 着用 美品 流行 レディースメンズ シャツ Tシャツ パーカー スウェット トレーナー プルオーバー 男性 ビッグロゴ セーター ニット ジャケット ビッグシルエット オーバーサイズ 裏起毛 ビンテージ ビッグロゴ でかロゴ 刺繍ロゴ 大きい 90s など、厳選した商品を販売中。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品番号 N550

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

