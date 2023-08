【ブランド】 RUSSET ラシット

みー様専用 プラダ カパナ Lサイズ

【アイテム】 SERENDY トートバッグ

AEK01 エルメス 極美品 フールトゥMM トートバッグ タグ付き

【カラー】 画像参照

最安値!!プラダ カナパ デニム イタリア フィレンツェ路面店購入

【サイズ】 画像参照

格安✨サルヴァトーレ フェラガモ 大容量 トートバッグ ロゴ A4対応 ポーチ付



CELINE BAG セリーヌ バッグ

現在値下げは考えていません。

エルメス ピコタンロック pm エトゥープ A刻印

定価14,300円。

ラブラリーバイフェイラー ラブラリーアラモード3点セット

使うつもりでしたが、出番がありませんでした。

vivian west wood 鞄

自宅保管の為、ややヨレや畳みシワあると思います。

美品 フェイラー 花柄 シェニール織 サイドポケット トートバッグ

発送は小さく折り畳んでポスト投函の予定です。

コーチ ウィップラッシュ レザートートバッグ

宅配便等に変更はプラス550円です。

大人気!ポロベアトートバッグ



【全額返金保証・送料無料・良品】ヴィトン・トートバッグ・ルージュ・カバMM

以下公式より↓

☆ヴィトン☆ モノグラム ジョセフィーヌPM ミニ ハンドバッグ



かりん様専用 トリーバーチ トートバッグ ショルダーバッグ 2Way

ラシットから新ラインの "Orange Label" が登場。

マルニ グロッシーグリップ トートバッグ エナメル レザー フラワープリント

<Orange Label>

マルニストライプバッグ

『日常の中の「非日常」』をコンセプトにし、ラフに持てるカジュアルなデザインと豊富なカラーバリエーションのアイテムを展開します。

ANYA HINDMARCH アニヤハインドマーチ トートバッグ 猫プリント

選ぶのが楽しくなる、心躍るカラーバリエーションで

【新品未使用】サマンサベガ クリアバッグ Lサイズ

毎日に彩りを添えてくれる、気分の上がるラインナップをお届けします。

フレームワーク BETTER THAN GOOD/ベターザングッド】トートバッグ



Burberry バーバリー ハンドバッグ トートバッグ ノバチェック レザー

第一弾はビッグプリントが気分を盛り上げるトートバッグ。

REBORN DRAWSTRING BAG/orange

プリント部分はラシットのモノグラムの一部が切り取られたような、新しいデザインに。

すっちゃん様専用 グッチ GUCCI トートバッグ

直線的なデザインで、モードにもカジュアルにもお使いいただけます。

【新品未使用】04 マルニ バンダナトート トートバッグ ファーングリーン



ロベルタピエリ バック

容量はたっぷり入るサイズですが縦長のフォルムで大きく見えないことと、手持ちで持っても長すぎないハンドルの長さが嬉しいポイント。

汚れあり ミナペルホネン バッグ

裏返しても使えるリバーシブルタイプ。

ロダニア ワニ皮 カイマン ハンドバッグ

裏にするとポケットが表面に出てナチュラルな風合いに。

☆新品未使用品☆【ザノースフェイス】グラムトート♪



FENDI フェンディ ショルダーバッグ ラナウェイ

気分の上がる明るいデザインで、自分用はもちろん大切な人への贈り物にもおすすめ。

ミナペルホネン⭐︎新品未使用⭐︎palmier⭐︎skip bag大



☆Anmaly様 専用☆ADMJ 大型トートバッグ エーディエムジェイ

【注意事項】

エルメス アメダバ トートバッグ

付属のオレンジ色のレザータグは付けたままお使いになると外れてしまう可能性があるのでご注意ください。お届けの際は内側のポケットに入っております。

COACH コーチ ショルダーバック



remon様専用 Think Bee! エッフェルブルゴーニュ 刺繍トートバッグ

《収納の目安》

GUCCI グッチ キャンバス トートバッグ/ハンドバッグ

・長財布

美品 ケイトスペードニューヨーク トートバッグ A4可 裏地総柄 黒

・A4ファイル

ケイトスペードマザーズバッグ ボーダー 白黒 新品タグ付き未使用品

・ポーチ(Mサイズ)

【極美品】sita parantica シータパランティカ シボ革トートバッグ

・折り畳み傘

グッチ トート ショルダーバッグ GG キャンバス 革 プレート 黒 EU469

・スマートフォン

【極美品】現行品 Burberry トートバッグ シボ革 黒 A4収納&肩掛け可

上記のものを入れてまだ余裕があります。

MARC JACOBS マークジェイコブス キルティングナイロン トートバッグ



希少 グッチ チルドレン ミニトートバッグ GG ナイロン ネイビー

<ポケット>

シーバイ クロエ 2wayバック

内装ポケット:オープンポケット×2

美品 正規品 シャネル CHANEL ニュートラベルラインMM トートバッグ



ふぉかっちゃ様専用

Made in Japan

サマンサタバサ アナと雪の女王 バッグ



ORCIVAL オーシバル オーチバル バンブーハンドルトート



★限定★ フェイラー 3点セット トートバッグ スマホショルダー ハンカチ

◼️プロフは必ずご確認下さい。

ワールドペガサス ワッペ スクールバッグ スクバ ピンク 新品

◼️ お値下げは基本しませんが、可能な商品は1割引きまで。

デコバッグ ローリングストーン 30cm バッグ

交渉の際は【ご希望価格】も記載して下さい。

メゾンスペシャル メタルハンドルバッグ 黒

◼️他でも出品中ですので急遽出品取り止める場合あります。

【美品】HUNTING WORLD トートバッグ 巾着

◼️圧縮して発送しますのでシワ等ご了承下さい。

バーバリーチェックトートバッグ

◼️価格は様子見て上げ下げしますのでご了承下さい。

商品の情報 ブランド ラシット 商品の状態 未使用に近い

【ブランド】 RUSSET ラシット【アイテム】 SERENDY トートバッグ【カラー】 画像参照【サイズ】 画像参照現在値下げは考えていません。定価14,300円。使うつもりでしたが、出番がありませんでした。自宅保管の為、ややヨレや畳みシワあると思います。発送は小さく折り畳んでポスト投函の予定です。宅配便等に変更はプラス550円です。以下公式より↓ラシットから新ラインの "Orange Label" が登場。<Orange Label>『日常の中の「非日常」』をコンセプトにし、ラフに持てるカジュアルなデザインと豊富なカラーバリエーションのアイテムを展開します。選ぶのが楽しくなる、心躍るカラーバリエーションで毎日に彩りを添えてくれる、気分の上がるラインナップをお届けします。第一弾はビッグプリントが気分を盛り上げるトートバッグ。プリント部分はラシットのモノグラムの一部が切り取られたような、新しいデザインに。直線的なデザインで、モードにもカジュアルにもお使いいただけます。容量はたっぷり入るサイズですが縦長のフォルムで大きく見えないことと、手持ちで持っても長すぎないハンドルの長さが嬉しいポイント。裏返しても使えるリバーシブルタイプ。裏にするとポケットが表面に出てナチュラルな風合いに。気分の上がる明るいデザインで、自分用はもちろん大切な人への贈り物にもおすすめ。【注意事項】付属のオレンジ色のレザータグは付けたままお使いになると外れてしまう可能性があるのでご注意ください。お届けの際は内側のポケットに入っております。《収納の目安》・長財布・A4ファイル・ポーチ(Mサイズ)・折り畳み傘・スマートフォン上記のものを入れてまだ余裕があります。<ポケット>内装ポケット:オープンポケット×2Made in Japan◼️プロフは必ずご確認下さい。◼️ お値下げは基本しませんが、可能な商品は1割引きまで。交渉の際は【ご希望価格】も記載して下さい。◼️他でも出品中ですので急遽出品取り止める場合あります。◼️圧縮して発送しますのでシワ等ご了承下さい。◼️価格は様子見て上げ下げしますのでご了承下さい。

商品の情報 ブランド ラシット 商品の状態 未使用に近い

CELINE トートバッグ ビタースウィート マカダムツキの良いもの様専用 ボッテガヴェネタ イントレチャート カバMM トートバッグ牛革ハンドバッグTIDEWAY 本革 ロール ボストン ROLL BOSTON TOTEマルニフラワーカフェ ストライプミニショルダーバッグ【BOTTEGA VENETA】マルコポーロ イントレッチオジェット グレー⭐MARC JACOBS⭐マークジェイコブス⭐本革レザートートバッグ⭐美品!!✨希少✨ セリーヌ レザー バイカラー スクエア トートバッグ A4収納可能