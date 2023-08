最安挑戦！ 与田祐希 生写真 直筆 今が思い出になるまで アイドル

商品をご覧頂きありがとうございます。

今が思い出になるまで 発売記念ファン感謝祭 スペシャルイベントの直筆サイン入り生写真です。

大切に保管しておりましたが私情により出品致します。

手元に届いて直ぐに手袋を着用した状態でスリーブに入れて保管しておりましたので、ほぼ傷や汚れはないかと思いますが、神経質な方はご購入をお控えください。

同封されていた当選通知書と一緒にお送り致します。

ご検討よろしくお願いします。

なお、多少のお値下げは場合によっては可能ですのでコメントにてご相談頂ければと思います。

ジャンル···女性アイドル

グッズ種類···写真

#乃木坂46 #与田祐希 #直筆

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

