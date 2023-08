天然石

貫入水晶共生水入りルース

クォーツインと水が共生になってるのは超レアです

貫入水晶が2本入っています

しかも虹も見えますよ

サイズ

47.2×31.2×18.4mm

この品質はなかなか見かけません

水晶の内部に液体を包有していることがありこれを水入り水晶と呼んでいます

天然水晶が地中で成長していく過程で地殻の大変動や環境の劇的な変化で水晶の周辺に液体が入り、その後再び水晶が成長する過程で封じ込められたとても希少な水晶です

数千年前から1億年前の液体が水晶の中に封じ込められ、数万個に1個程度しか発見されないほど貴重で希少な存在です

内包されている液体の中には気泡(空気)や黒い内包物(火山泥)も同時に封じ込められているものもあります。

見ていて癒され、楽しく飽きることなく眺めていられるのが水入り水晶の魅力です

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

天然石貫入水晶共生水入りルースクォーツインと水が共生になってるのは超レアです貫入水晶が2本入っていますしかも虹も見えますよサイズ47.2×31.2×18.4mmこの品質はなかなか見かけません水晶の内部に液体を包有していることがありこれを水入り水晶と呼んでいます天然水晶が地中で成長していく過程で地殻の大変動や環境の劇的な変化で水晶の周辺に液体が入り、その後再び水晶が成長する過程で封じ込められたとても希少な水晶です数千年前から1億年前の液体が水晶の中に封じ込められ、数万個に1個程度しか発見されないほど貴重で希少な存在です内包されている液体の中には気泡(空気)や黒い内包物(火山泥)も同時に封じ込められているものもあります。見ていて癒され、楽しく飽きることなく眺めていられるのが水入り水晶の魅力です

