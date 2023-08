大量入荷 24時間以内に発送‼️古着　アニマルT フェレット　USA製　希少 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

プロフィールご確認ください‼️

■フォロー割引500円‼️

リピーター割引500円‼️

(購入される方は前回購入した商品など購入前にコメントして頂ければ大丈夫です)

■古着屋で購入したフェレットTシャツです。

近年、アニマルTシャツの高騰も目立つ中、フェレットはなかなか出てこないデザインかと思います。

サイズはM表記ですがアメリカ製ということもありややゆったりとしたサイズ感です。

女性の方が着るのもオススメです‼︎

#似たようなTシャツ

↑

他にも多数の商品を出品してるので

是非ご覧ください‼️

■サイズ M

肩幅51.5

身幅51.5

着丈73

袖丈19.5

※後ろに小さい穴が空いてますが購入時に気にならなかったので購入しましたが気になる方は購入をお控えください。

#ストリート#ワーク#ワークジャケット

#古着#オーバーサイズ#ビックサイズ#アウトドア#スポーツ#90s#ドリズラージャケット#ヴィンテージ#ミリタリー#アメリカ軍#フランス軍#チェコ軍#イタリア軍#イギリス軍

#サンシー#ウル#グラフペーパー#オーラリー

#コモリ#ダイリク#ダイワ#エルエルビーン#パタゴニア#ラルフローレン#RR#レッドヘッド#クレプスキュール#クラス#ナイスネス#ブラームス#ウールリッチ

カラー···グレー

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

