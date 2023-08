くらしを楽しむアイテム USA製 90s Levis 501 リーバイス デニムパンツ ユニセックス 昔 デニム/ジーンズ

お値下げしました^ - ^

他にもメンズ、レディース、新品、古着、ヴィンテージ、デッドストック等、多数出品中です。

※お値下げ交渉などに関してはプロフィールをお読み下さい。

90年代最初期のlevi's 501です。

アメリカ製、オールナイロンフットボタン、赤文字501、脇割り、ボタン裏532のノックスビル工場製、赤タブサークルR、32×32のゴールデンサイズ、おそらくですが1990年8月製造だと思います。

写真7〜10の様にデニム特有の色褪せや薄汚れ、僅かなアタリやスレ、スレーキに謎の書き込み等がある為【やや傷や汚れあり】としていますが生地もしっかりしていてノーリペアなのでアメリカ製の501にしてはグッドコンディションだと思います。

ヴィンテージ物や古着に不慣れな方や理解の無い方はご購入をお控え下さい。

made in USA

表記サイズ : 32×32

ウエスト平置き 約39cm

総丈 約106.5m

股下 約79.5cm

裾幅 約20cm

※サイズ寸法は、平置き状態で計測しています。素人寸法なので、若干の誤差はご了承ください。

ビンテージ品ですので、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

古着女子 ヴィンテージ女子 ミリタリー 高円寺safari

アメカジ 当時物 70s 80s デニム かわいい 赤耳 701

米国製 赤ミミ レトロ XX 大戦 ビッグE 66 シングル 原宿

デットストック 無地T 517 646 505 vintage deadstock

アイスブルー ハイウエスト 水色 タックイン berberjin

ベルベルジン サファリ 枯渇 ハチマル 502 Shinzone gパン tシャツ スウェット ジャケット

パーカー フーディー フルダン フルジョ 113

季節感···春、夏、秋、冬

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

