宅配便配送 28.5cm M1400GJ New ニューバランス Balance スニーカー

オンラインストアで当選しましたが履く機会が無さそうなので大事に履いてくれる方に譲りたく出品しました。

紐も通していません。

#ニューバランス

#newbalance

#m1400gj

#990

#990bk6

#1400gj

#nike

#airjordan

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

