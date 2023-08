°condition

こちらの商品は【B】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】 使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

※※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

※状態は、個人独自の基準です

※あくまで古着という事をご理解の上、ご注文よろしくお願いいたします

※あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入ください。

°detail

Old polo by ralph lauren

Polo by Ralph Lauren ジャケット

チェック柄

°size (XL)

※詳細はコメントよりお気軽にどうぞ

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

#ジャケット

#古着

#オールドジャケット

#ラルフローレン

#ポロ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

