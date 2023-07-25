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高質 Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM その他

商品の説明

Canon RF35F1.8 マクロ IS STM
menik ストロボセット

【yuu23さま専用】Canon 単焦点レンズ EF85mm F1.8 USM
AF機構有無: AF
Aputure LS C300d Ⅱ 美品
color: BLACK
ベルボン Velbon El Carmagne 535 カーボン三脚
ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外
再値下げしました　LEICA DG SUMMILUX 25F1.4
フォーマット種類: 35mmフルサイズ
【 tkts様専門】RICOH GRIII用 外部ミニ光学ファインダー GV-2
一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用
Camera Sling Clever Supply Co. カメラバッグ　革
交換レンズタイプ: 特殊レンズ
ほぼ新品　BC-W235 NP-W235 セット
交換レンズ內手ぶれ補正機能: 補正機能有
シグマ 17-70mm F2.8-4 DC MACRO HSM Sony A用
特殊レンズタイプ: マクロレンズ
(ロイ様)Canon　100-400F4.5-5.6L IS Ⅱ USM

TAMRON 28-75 F2.8 DI3 RXD(A036SE)
#キヤノン
FLIR(フリアー) FLIR C2 4800画素　赤外線サーモグラフィ
#Canon
SUUNTO9 peak Pro　all black
写真の3枚目にあるわずかな傷以外は非常に綺麗です。
TENBA cineluxe shoulder bag 16
レンズ内のほこり　レンズ傷　スレ等一切ございません。
【入手困難品】Nodal Ninja　パノラマ用雲台　ニコン　キヤノン　カメラ
もちろん機能は全く問題ありません！
Billingham　ビリンガム　カメラバッグ
ただ箱がない状態なので、プチプチに包装して送ります。
EF-EOS R Control Ring Mount Adapter
箱ない分多少ですが値下げして出品致します。
GITZO 3型4段

エーデルクローン スライダー Wing
使用期間は2ヶ月ほど(そのうち持ち出し10日程度)
ZHIYUN CRANE M3 カメラジンバル

Timelapse+ View Intervalometer タイムラプス用
値下げは受け付けておりませんのでご検討ください。

edelkrone SliderONE v2 おまけ付き

商品の情報

ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

CANON EOS系　水中カメラ ハウジング

CHIMERA　CX用リング付き　大型バンク　ソフトボックス　約114×86cm
Canon RF35F1.8 マクロ IS STMAF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外フォーマット種類: 35mmフルサイズ一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用交換レンズタイプ: 特殊レンズ交換レンズ內手ぶれ補正機能: 補正機能有特殊レンズタイプ: マクロレンズ#キヤノン#Canon写真の3枚目にあるわずかな傷以外は非常に綺麗です。レンズ内のほこり　レンズ傷　スレ等一切ございません。もちろん機能は全く問題ありません！ただ箱がない状態なので、プチプチに包装して送ります。箱ない分多少ですが値下げして出品致します。使用期間は2ヶ月ほど(そのうち持ち出し10日程度)値下げは受け付けておりませんのでご検討ください。

商品の情報

ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

高質 Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM その他

18分钟前

高質 Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM その他

¥53,000 ¥28,620

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コメント (11)

3d054c03e
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