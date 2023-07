高質 Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM その他

Canon RF35F1.8 マクロ IS STM

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: 特殊レンズ

交換レンズ內手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: マクロレンズ

#キヤノン

#Canon

写真の3枚目にあるわずかな傷以外は非常に綺麗です。

レンズ内のほこり レンズ傷 スレ等一切ございません。

もちろん機能は全く問題ありません!

ただ箱がない状態なので、プチプチに包装して送ります。

箱ない分多少ですが値下げして出品致します。

使用期間は2ヶ月ほど(そのうち持ち出し10日程度)

値下げは受け付けておりませんのでご検討ください。

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon RF35F1.8 マクロ IS STMAF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外フォーマット種類: 35mmフルサイズ一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用交換レンズタイプ: 特殊レンズ交換レンズ內手ぶれ補正機能: 補正機能有特殊レンズタイプ: マクロレンズ#キヤノン#Canon写真の3枚目にあるわずかな傷以外は非常に綺麗です。レンズ内のほこり レンズ傷 スレ等一切ございません。もちろん機能は全く問題ありません!ただ箱がない状態なので、プチプチに包装して送ります。箱ない分多少ですが値下げして出品致します。使用期間は2ヶ月ほど(そのうち持ち出し10日程度)値下げは受け付けておりませんのでご検討ください。

