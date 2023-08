数年前にアウトレットにて新品購入しました。

家の前を試し履き、2.3分程度の極美品です。

付属品はございません。

8ハーフなので26.5センチのサイズです。

シボ革のため反射してやや白っぽく写ってますが、かなり状態は良いと思います。

刺繍のほつれ全くありません。ソールの減りも全くありません。

ミケーレのデザインのグッチはもう廃盤なので希少かと思います。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

