HITACHI サイクロン式掃除機 CV-JS300 シャンパンです。

引越しの際に一度使用したまま箱に入れて自宅保管していました。

外箱はありますが一箇所破れていますので補修して送付します。

【商品説明】

・ジャパネットたかた限定のオリジナルモデルで「ワイドふとんブラシ」が標準で付属

・本体質量3.5kgの軽量化

・「2段ブーストサイクロン」式の掃除機

・軽量で使いやすいカーボンライト素材のパイプやヘッドを採用

・60dBのやさしい運転音、キレイな排気

CV-JS300の仕様

(スペック)

・ 2014年製

・ 型名CV-JS300

・ 吸込仕事率400W~約50W

・ 消費電力950W~約190W

・本体寸法(幅×奥行×高さ)230×358×275mm

・付属品を含めた本体質量 5.1kg

中古品ですのでご理解ある方のみ、よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 目立った傷や汚れなし

