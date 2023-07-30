激安 [新品未使用]COACH ハンドバッグ ブラック ハンドバッグ

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ミディアムサイズ / エンボスレザー / スエード加工 / ロゴ入り / 無地 / スナップボタン開閉 / 内ポケットあり / ダブルハンドル / 裏地あり / 底鋲付き / 繊維でない動物性素材使用
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ハンドル高 19 cm, 奥行き 14 cm, 高さ 32 cm, ハンドルの長さ 56 cm, 幅 33 cm
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【Norimaruより】ご覧いただきありがとうございます^ ^些細なことでも、どしどしご質問くださいね！一度購入いただいた方には、リピート割を必ずします☆（漏れがあったら遠慮なく言ってくださいm(_ _)m）ぜひご購入お待ちしてます♪無言即購入可です！フォローも大歓迎♪喜んでもらえますように♡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~COACHハンドバッグドレッシーなアイテムで高級感のある着こなしにピッタリ！厳選したおすすめ商品です。３年以上前に海外の直営店から購入したものです。カラー...ブラック柄・デザイン...無地バッグサイズ...A4サイズ収納可革ディテール：ミディアムサイズ / エンボスレザー / スエード加工 / ロゴ入り / 無地 / スナップボタン開閉 / 内ポケットあり / ダブルハンドル / 裏地あり / 底鋲付き / 繊維でない動物性素材使用サイズハンドル高 19 cm, 奥行き 14 cm, 高さ 32 cm, ハンドルの長さ 56 cm, 幅 33 cm#黒 #coach #ハンドバッグ