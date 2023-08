高質 PLEATS PLEASE　カットソー (美品•七分袖) Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ブランド:プリーツプリーズ イッセイミヤケ

商品: カットソー (ボトルネック)

色: マルチカラー (黒×紫×ラベンダー の ボーダー)

サイズ: 3

配送: ゆうゆうメルカリ便

★☆★ 即購入OK ★☆★

<商品説明>

母が20年以上掛けて集めてきたイッセイミヤケ系列商品の中から今後着る可能性が低いものを出品致します。

こちらは数回着用しておりますが、美品のため「未使用に近い」を選択しております。着用後、洗濯(プリーツ商品はクリーニング不可の為自宅にてケア)し、暗所にて保管しておりました。

長期自宅保管していたものです。

PLEATS PLEASE カットソー (美品•七分袖)

状態は画像にてご確認をお願いします。

五分丈〜七部丈位の袖になるかと思います。

ゆうゆうメルカリ便

ゆうパケットポスト(ポスト投函) となる旨、ご了承願います。なお、ゆうパケットプラスへの変更を希望される場合は+400円にてご対応致しますのでコメント下さい。

トラブル防止の為、発送後の返品はご遠慮下さいますようお願いします。

【即購入可】ですが気になる点ございましたらご購入前にコメントをお願い致します。

自宅保管にご理解頂ける、プリーツプリーズコレクターの方、イッセイミヤケファンの方、よろしくお願いいたします。

PLEATS PLEASE

プリーツプリーズ イッセイミヤケ

ISSEI MIYAKE

YOJI YAMAMOTO

ヨウジヤマモト

カラー···パープル

袖丈···七分袖

柄・デザイン···ボーダー

ネック···ハイネック

袖丈···七分袖

柄・デザイン···ボーダー

ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 未使用に近い

