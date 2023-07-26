日本限定 RADIALL ヴィンテージバンダナ生地セットアップ シャツ

古着。

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リビルドバイニードルズ リメイクシャツ

長袖シャツがサイズM

ビンテージ タウンクラフト 50s ストライプ ドレスシャツ 15ハーフ-34



ワコマリア アロハシャツ Mサイズ

短パンがサイズL

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ロカビリーシャッツ50’S PENNLEIGH 黒に赤白ストラップ サイズS貴重

かなりの年代モノで

ジルサンダー 半袖のシャツ 男女兼用L 男女兼用

ギズ汚れ等ありますが

★美品★Aloha Blossom HULA GIRL BLACKサイズ36

ダメージは無しです。

Atlast&co ドレスシャツ 16 グレー 綿麻 未使用



STUSSY UNION PAISLEY SHIRT コラボ



Martin Margiela FRAGILE シャツ

ヴィンテージバンダナ生地が

アロハシャツ サンサーフ パタゴニア アロハブロッサム マッコイ RRL tcb

メチャクチャ渋い。

チバユウスケ着 ルードギャラリー スタッズデニムシャツ タンガリー



最終値下げ 舐達麻 UE THE PARLOUR × BUDSPOO

色味は3枚目の写真が

サンローラン チェックシャツ

実物に近いです。

20SS VISVIM LUMBER SHIRT CRASH



paulsmithポールスミスシャツ総柄シャリーフヨウジラッドミュージシャン



roku ハーフジップチェックシャツ(ミールズクロージング)

これからの時期

ブルックスブラザーズ REGENT FIT オックスフォード ボタンダウンシャツ

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LECHOPPEレショップ【COMOLI /コモリ】別注 Dress shirt



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WTAPS × Thomas Mason シャツ ZORN着 23SS

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ボブズ fuga civarize ゴスタ ライダース赤鬼 コート パーカー

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラディアル 商品の状態 やや傷や汚れあり

古着。長袖シャツがサイズM短パンがサイズLかなりの年代モノでギズ汚れ等ありますがダメージは無しです。ヴィンテージバンダナ生地がメチャクチャ渋い。色味は3枚目の写真が実物に近いです。これからの時期超目立つ逸品です。radiallfuctssddcluctcootieneighborhood

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラディアル 商品の状態 やや傷や汚れあり

レア KALAKAUA 百虎 アロハシャツ ハワイ製 HAWAIIヴィンテージ【HOPLA UOMO】アート柄 グラフィックシャツ 古着 used SM37JIL SANDER ジルサンダー 白シャツ 37 S【美品】NEIGHBORHOOD 16SS ベトジャン ミリタリー シャツBACKLASHペイズリー半袖シャツ/バックラッシュレザーデニムパンツライダース