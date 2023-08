◆ 商品名

パタゴニア ナノパフパンツ メンズM



BECOME TREE

◆ カラー

レオパード

豹柄

ブラック

黒black

ホワイト

白

◆ 仕様・状態

新品未使用タグ付き

◆ サイズ

表記 サイズ2(Mサイズ)

◆商品説明

リサウンドクロージングのブラックレオパード柄のラインパンツになります。未使用タグ付きです。ジャージのようなで動きやすい素材ですのでジム着等にもお使い頂けます。

resound clothingの商品複数出品しているので良かったらご覧下さい!まとめ買いでお値下げ可能です!

折りたたんで梱包しますので畳みジワ等ご容赦ください

#アノラックアパレル←←←まとめ買い値引き◎✨

チェックを入れると販売中のものが分かりやすいです。

メンズ

男性用

ジョガーパンツ

BASIC-ST-008

ブラインドラインパンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リサウンドクロージング 商品の状態 新品、未使用

