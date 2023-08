【メーカー・ブランド】

CONVERSE コンバース

【商品名】

ONE STAR J VTG CANVAS

【状態】

新品未使用

【サイズ】

27.0cm

【発売日】

2023年3月17日

【商品説明】

限定ラインTimeLineのワンスター。

1990年代に展開していたキャンバス仕様のワンスターを国産モデルで再現。

星の意匠が入ったトウガード、小さめのサイドの星、鋭角に落ちている羽根のパターン、腰補強布を押さえるステッチの向き、「ONE★STAR」表記の厚みのある大きめなヒールラベル、アッパー同色ハトメなど、ディテールを忠実に再現。

カートンは当時のデザインをベースにした特別仕様。

ブラックの1カラー展開。

織りの異なるスペアシューレースが付属。

【TimeLineとは】

2014 FALL&WINTERにスタートした「TimeLine」。 豊かなアーカイブを起点に、歴史を塗りかえる新たなマスターピースをスニーカーマーケットの タイムラインにポストしていきます。

【付属品】

スペアシューレース

専用箱

TimeLineプレート

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse ワンスター

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···バスケットボール

特徴/機能/素材···日本製(japan)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

