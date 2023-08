安いそれに目立つ Deep PBTfans Sea キーキャップ(未使用) Predator PC周辺機器

キーキャップ PBTfans Deep Sea Predator の Predator Base です。

一度、キーボードにマウントし、試し打ち程度使用しています。

その後、長い期間使用しなかったこともあり、コレクションの整理のため出品させていただきました。

また、PBTfansでは、長期保管に向いた本格的なキーキャップケースが付属します。

Specs

- PBT material (Legend: ABS)

- Cherry profile

- Doubleshot PBT

- Manufacturer: KBDfans

- Packaging: ABS keycaps tray with designed tray cover

- Friendly Reminds: Only keycaps included, no keyboard

#自作キーボード

#カスタムキーボード

#キーキャップ

#Keycap

#Keycaps

#PBTfans

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

