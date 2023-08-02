定番の冬ギフト DSQUARED2 レディース　セットアップ　現行　定価18万　POPアート柄 パンツスーツ上下

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自宅で洗える ノーカラージャケット&テーパードパンツ セレモニースーツ

DSQUARED2 ディースクエアードのセットアップです。

ピエールカルダン/モディファイ♡セットアップ パンツスーツ ツイード ノーカラー

イベントで一度のみ着用いたしました。

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セットアップにしなくても上着だけやパンツだけを他の洋服と合わせて着てもお洒落だと思います。

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イベントが終わり保管してありましたので出品いたします。

新品セルフォード/2021SSダンボールニットセットアップ税込24200円未使用



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☆値段交渉について

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即購入の方限定で値引き交渉承ります^ ^

新品☆6L♪柔らか楽ちんフォーマルパンツスーツ3点セット♪テーパード☆t225

またフォローして頂いた方値引きさせていただきますのでその際はコメントでフォローしましたと一声お声がけくださいませ♪

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またフォローして頂くと下記のようにお値下げ致します！

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1,000円以上→100円引き

【専用出品】華やかストライプパンツスーツ★

2,000円以上→200円引き

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3,000円以上→300円引き

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※上記のように1000毎に100円引きします

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購入前にフォロー割とコメントをお願い致します。

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※購入前でなければ割引できませんのでご注意下さい。

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☆サイズ

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・サイズ 38（M相当）

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☆平置き

ユキンコ様専用/qualiteセットアップ(上下同時購入)

上着

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・着丈 約 43

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・身幅 約 40

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☆その他、注意事項

DSQUARED2 レディース セットアップ 現行 定価18万 POPアート柄

・新品も多いいですが古着ですので多少の着用感や

Beige. 半袖パンツセットアップ／サイズ2／ブラック

細かな汚れなどがある場合がございます

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・素人の採寸ですので多少の誤差はございます。

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・使用感は人によって感じ方に差があるので

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気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

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他にもPROPORTION BODY DRESSING/NATURAL BEAUTY BASIC/Rirandture/Apuweiser-riche/JUSGLITTY/MISCH MASCH/SNIDEL/tocco closet/Gelato Pique/Feroux/MIIA/UNITED ARROWS/MAJESTIC LEGON/ROPE/23区/FRAY I.D/mystic/champion/ZARA/Burberry/COACH/schtto/

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などなど様々なブランド販売もしていますので

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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