☆お値下げコメントは具体的な価格のご提示をお願いします♪

○ブランド

PLST プラステ

○アイテム

ノーカラー ジャケット カラーレス 1B

パンツゴムあり

リネン 麻 コットン 綿 ウール

フォーマル セレモニー パーティ

七五三 お宮参り 入園式 入学式 卒園式 卒業式

式典 謝恩会 参観日 面接

OL オフィス 通勤 ビジネス ママスーツ

二次会 同窓会 結婚式 冠婚葬祭

上品 上質

○サイズ※上下サイズ違いです。

ジャケットサイズ M(相当)

肩幅37cm

身幅46.5cm

袖丈58cm

着丈56cm

パンツサイズ S(相当)

ウエスト70~80cm

股上31cm

股下62.5cm

渡り幅23cm

裾幅15cm

平置き実寸。

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

○状態

ポケットの内側にボールペンの跡がありますが、外からは見えません。(10枚目参照)

左膝の辺りに若干の汚れがあります。(10枚目参照)

その他特に目立つような傷汚れはなくまだまだご着用頂けます!

※あくまでused品になりますのでご理解のほどよろしくお願いします。

○カラー

ライトグレー

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワなどができる可能性がありますのでご容赦ください。

○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆お値下げコメントは具体的な価格のご提示をお願いします♪○ブランドPLST プラステ○アイテムスーツ パンツ セットアップ 上下ノーカラー ジャケット カラーレス 1Bパンツゴムありリネン 麻 コットン 綿 ウール フォーマル セレモニー パーティ 七五三 お宮参り 入園式 入学式 卒園式 卒業式式典 謝恩会 参観日 面接OL オフィス 通勤 ビジネス ママスーツ 二次会 同窓会 結婚式 冠婚葬祭 上品 上質 ○サイズ※上下サイズ違いです。ジャケットサイズ M(相当)肩幅37cm身幅46.5cm袖丈58cm着丈56cmパンツサイズ S(相当)ウエスト70~80cm股上31cm股下62.5cm渡り幅23cm裾幅15cm平置き実寸。※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。○状態ポケットの内側にボールペンの跡がありますが、外からは見えません。(10枚目参照)左膝の辺りに若干の汚れがあります。(10枚目参照)その他特に目立つような傷汚れはなくまだまだご着用頂けます!※あくまでused品になりますのでご理解のほどよろしくお願いします。○カラーライトグレー※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワなどができる可能性がありますのでご容赦ください。○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。☆*:.。. ☆.。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆他にもレディースのお洋服・バッグなどの商品を多数出品しております♡ #COCOのレディースファッション部屋是非ご覧ください٩(ˊᗜˋ*)و♡♡♡☆*:.。.☆ .。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。959-01

