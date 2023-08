⭐️高性能かつオシャレなデザインが◎

⭐️キャンプ・車中泊・災害時、あらゆる場面で大活躍

⭐️大人気カラー、グレーです

AUKEY ポータブル電源 PS-RE03 グレー 82500mAh 297Wh



●通電確認済み(写真参照)

●参考価格:29,800円

●カラー:グレー

●本体重量:3.7kg

●バッテリー:リチウムイオン

●付属品:本体、充電ACアダプター、シガーソケット充電用コード、コード収納ポーチ、取扱説明書

【生活空間に馴染むデザイン】

レトロな雰囲気のあるインテリア性の高いデザイン。コロンとした丸いフォルムで、持ち手部分には牛革を使用し使えば使うほど風合いが増します。背面デザインにもこだわり、場所を選ばずご使用いただけます。

【持ち運びらくらく】

従来のポータブル電源の持ち運びにくさを考慮して、重量はわずか3.7㎏。子どもや女性、高齢者の方でも簡単に持ち運ぶことができます。

【2ポート同時給電でスピーディーに再充電】

付属のACアダプタと別売のPD充電器(100W)を同時に使用して本体の充電を行うことが可能。充電が切れてもわずか2.5時間で再使用することができるので、日常使いにピッタリです。

【停電時に役立つライト付き】

本体にLEDライトを搭載。暗い場所でも快適にご使用いただくことが可能です。

idz1983915.

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

