☆中央宝石研究所鑑定書☆

0.615ct / H / SI-2 / VERY GOOD

PT900の素材にメインのダイヤモンドが0.615ct(H / SI-2 /VERY GOOD中央宝石研究所鑑定書)と脇石のダイヤモンドは8石の合計で0.560ctあります!!

メインのダイヤモンドはテリも抜群に良くカットもVERY GOODなのでギラギラととても輝きます(*^^*)☆

クラリティはSI-2でルーペで見ると内包物にキズが少しありますが、肉眼で見て目立つ大きなキズはないです。

周りのダイヤモンドは8石の合計で0.560あります!

こちらもSIクラスの綺麗なダイヤモンドです☆

すっきりとしたデザインで合わせやすいと思います^_^

お手元に届いたときにびっくりするほど輝きのとても良い綺麗なダイヤモンドなので是非よろしくお願いします!!

●中央宝石研究所鑑定書付き●

☆カット: ROUND BRILLIANT CUT

☆ 寸法 : 5.37 × 5.43 × 3.35 mm

☆カラー : H

☆クラリティ: SI-2

カットの等級 : VERY GOOD

● ダイヤモンド: 0.615ct ダイヤモンド : 0.560ct

● 重量 : 3.9g

● リングサイズ: 11号

● 付属品:新品のリングケース

中央宝石研究所鑑定書

☆注意事項☆

※サイズ直し別途料金をいただいております。

種類やサイズによって掛かる金額が変わりますので購入する前に必ずコメントにて確認をお願いします!

写真は実物に近づく様に頑張って撮っていますが環境により多少色が実物と違うことがあるのでご了承下さい。

迅速丁寧に心がけていますのでよろしくお願いします。

すり替え防止の為、返品交換はご遠慮ください。

質問等がありましたら、コメント欄よりお願いします。

#天然石 #宝石 #ポンちゃん #激安 #指輪 #ネックレス #ダイヤモンド #上品 #プラチナ #天然 #K18 #ダイヤ #綺麗#199200

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ ☆中央宝石研究所鑑定書☆ 0.615ct / H / SI-2 / VERY GOOD☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆PT900の素材にメインのダイヤモンドが0.615ct(H / SI-2 /VERY GOOD中央宝石研究所鑑定書)と脇石のダイヤモンドは8石の合計で0.560ctあります!!メインのダイヤモンドはテリも抜群に良くカットもVERY GOODなのでギラギラととても輝きます(*^^*)☆クラリティはSI-2でルーペで見ると内包物にキズが少しありますが、肉眼で見て目立つ大きなキズはないです。周りのダイヤモンドは8石の合計で0.560あります!こちらもSIクラスの綺麗なダイヤモンドです☆すっきりとしたデザインで合わせやすいと思います^_^お手元に届いたときにびっくりするほど輝きのとても良い綺麗なダイヤモンドなので是非よろしくお願いします!!●中央宝石研究所鑑定書付き●☆カット: ROUND BRILLIANT CUT☆ 寸法 : 5.37 × 5.43 × 3.35 mm☆カラー : H☆クラリティ: SI-2カットの等級 : VERY GOOD ● ダイヤモンド: 0.615ct ダイヤモンド : 0.560ct● 重量 : 3.9g● リングサイズ: 11号● 付属品:新品のリングケース 中央宝石研究所鑑定書☆注意事項☆※サイズ直し別途料金をいただいております。種類やサイズによって掛かる金額が変わりますので購入する前に必ずコメントにて確認をお願いします!写真は実物に近づく様に頑張って撮っていますが環境により多少色が実物と違うことがあるのでご了承下さい。迅速丁寧に心がけていますのでよろしくお願いします。すり替え防止の為、返品交換はご遠慮ください。質問等がありましたら、コメント欄よりお願いします。 #天然石 #宝石 #ポンちゃん #激安 #指輪 #ネックレス #ダイヤモンド #上品 #プラチナ #天然 #K18 #ダイヤ #綺麗#199200

