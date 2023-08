ロッキンジェリービーン MISTRESS OF THE GALAXY シルクスクリーンポスター 新品未使用品 サイン/シリアルナンバー入り

状態確認後プチプチで梱包し保管していました。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。

ロッキンジェリービーン MISTRESS OF THE GALAXY ポスター

購入者様都合による返品はお受けできません。よく検討の上購入お願いします。

発送は出品者負担でらくらくメルカリ便で行います。

※シルクスクリーンポスターのみの出品で額はつきません。ご注意下さい。

※仕事の移動中(関東1都3県)に発送手続きを行うことがあるので発送地域未定とさせていただきます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

