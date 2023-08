ご覧いただきありがとうございます。

Chet baker "let’s get lost ”フォトTシャツです。

ボディはユナイテッドアスレ。

若干の毛玉、首周りの変色がございますが

穴などはなく比較的綺麗な状態だと思われます。

小さく折り畳んでネコポスで発送予定です。

サイズ:S

着丈:58cm

肩幅:41cm

身幅:46cm

※素人採寸ですのでご参考までに

※古着という特性上、細かい擦れや傷、汚れ等を画像で完全にお伝えすることができません。

出来る限りのダメージ部は記載させて頂いておりますが、ある程度の使用感はあるものとお考え頂き、ご了承の上ご購入をご検討下さいませ。

【チェット・ベイカー】

1929年12月23日オクラホマ州エール生まれ、88年5月13日オランダ・アムステルダムのホテルで謎の転落死を遂げたジャズの巨人。トランペット奏者兼ジャズ・シンガー。1950年代のウエスト・コースト・ジャズを代表するアーティストであり、甘いマスクとボイスとクールなトランペットで人気を博した。1952年にジェリー・マリガンのピアノレス・カルテットに参加して注目を浴びる。続いて、ラス・フリーマンを従えた自己のグループで活躍するようになった。不滅の人気作『マイ・ファニー・バレンタイン』をはじめ、『チェット・ベイカー~ラス・フリーマン・カルテット』『シングス&プレイズ』など、当時のパシフィック・ジャズ・レーベルに代表作が多い。華やかな活躍の一方で次第に麻薬におぼれるようになり、1960年代以降は破滅型芸術家として放浪の生涯をおくる。麻薬と闘いながらスリリングに生きた生涯は、最晩年のドキュメンタリー映画『レッツ・ゲット・ロスト』に収録された。

#Chetbaker

#ジャズT

#vintage

#jazztshirt

#BruceWeber

#ブルースウェーバー

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドアスレ 商品の状態 傷や汚れあり

