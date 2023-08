とっておきし新春福袋 【レインウエア】パタゴニア　ウィメンズ（パンツ）登山アウトドア用 その他

ウィメンズ・トレントシェル 3L・パンツ

パタゴニア レインウエア レディース

サイズ XS

157センチで余裕を持って着用できます。

一度だけ雨天時着用しました。

定価17,600円

シンプルで控えめながら信頼のおけるトレントシェル 3L・パンツは、抜群の防水性/透湿性機能を発揮するH2Noパフォーマンス・スタンダード・テクノロジー採用の3層構造が、長持ちする防水性、耐久性と終日の快適さを提供。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

ウエスト 33

股上 24

股下 79

仕上がり寸法(平置き/cm)

リサイクル素材100%の防水性/透湿性の表面素材

H2Noパフォーマンス・スタンダード採用の3層構造の防水性/透湿性シェルは、最高レベルの快適さと機能性、長持ちする防水性と耐久性を提供

ポケット

ジッパー式ハンドウォーマーポケットが2つ。メッシュの裏地とストームフラップを備え、ジッパーはDWR(耐久性撥水)加工済み

裾から腿までのサイドジッパー

裾から腿まで施したDWR(耐久性撥水)加工済みのツーウェイ・サイドジッパーによりブーツを履いたままでも着脱しやすく、ベンチレーションにも効果的。部分的に伸縮性を備えた裾はスナップ留めで調節可能

小さく収納可能

本体はポケットに収納可能(バックパックやハーネスにカラビナで取り付けられるループ付き)

商品の情報 ブランド パタゴニア 商品の状態 未使用に近い

