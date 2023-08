アクセスいただきありがとうございます。

こちらは、REIGNING CHAMP × Ron Herman のzip hoodieです。

コットン100%の肌触りの良さ、着心地の良さはまさにREIGNING CHAMP といったような一品。

リラックス感のあるシンプルなシルエットで、さまざまなアイテムに合わせて使用できます。

2007年の創業時よりデザイン 素材 縫製に至るまで自社工場によるMADE IN CANADAを徹底し、ものづくりにこだわったプレミアムアスレチックウエアを提案する〈REIGNING CHAMP〉とのスペシャルなコラボアイテム。

この機会にいかがでしょうか?

<商品詳細>

・サイズ:S

・カラー:グレー

・裄丈:88cm

・身幅:56cm

・袖幅:23cm

・着丈:66cm

・素材:コットン100%

・品番:3420900240 2275

大人気セレクトショップRon Hermanにて購入しました。

定価は3万円程度だったと思います。

商品の状態は、5回程度着用しましたが、特に汚れなどはなく綺麗な状態です。

(神経質な方はご遠慮ください。)

24時間以内のご連絡、3日以内のご入金ができる方のみご購入をお願い致します。

(参考情報)購入者の身長は約170cm、体重は約72kgのがっしりした体型の男性です。

◆◆ Ron Herman/ロンハーマン◆◆

1976年LAハリウッドのメルローズアベニューに、バイヤーのロンハーマン氏が設立したセレクトショップ。

”全てのお客様に心地よく買い物を楽しんでもらいたい”

”お客様の想像力をかきたてるような心地よい刺激を与えたい”

そんな一貫したポリシーのもと、多くのセレブリティを始めファッションに興味のある男女に長年愛され続けています。

◆◆REIGNING CHAMP/レイニングチャンプ ◆◆

レイニングチャンプは、カナダの高品質スウェット・カットソーブランド。

カナダ独特の風合いのスウェットが人気。 2007年の創業時よりデザイン、素材、縫製に至るまで自社工場によるMADE IN CANADA を徹底し、ものづくりにこだわったプレミアムアスレチックウェアを提案しています。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レイニングチャンプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

